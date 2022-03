Serie C, Legnago: il tecnico Serena sollevato dall'incarico

LEGNAGO - Il Legnago ha comunicato ufficialmente "di aver sollevato il signor Michele Serena dalla guida tecnica della Prima Squadra. Contestualmente, è stato sollevato dal suo ruolo anche il collaboratore tecnico Davide Zanon". "La Società - prosegue il comunicato del Legnago- desidera ringraziare entrambi per la serietà e l’impegno profusi per la causa biancazzurra, che sono stati sinceramente apprezzati". Il club non ha ancora designato un successore per Serena, dalla nota si apprende che "l'allenamento odierno sarà guidato dall’allenatore in seconda, Armando Perna. Il Cda, i Soci e la componente dirigenziale si riservano ulteriori comunicazioni in merito".