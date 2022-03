Serie C, il Modena continua la corsa in vetta: 3-0 all'Ancona Matelica

MODENA - Il Modena di Tesser non sbaglia, consolida il primato e torna a (+5) sulla Reggiana dopo aver liquidato al Braglia l'Ancona Matelica per 3-0, nel posticipo della trentaquattresima giornata del girone B di serie C. C'era un pò di pressione dopo la vittoria di ieri della squadra di Diana sull'Imolese, ma ci hanno pensato i gol di Armellino, Tremolada e Magnino a spazzare via tutto e far gioire società e tifosi. Un risultato importantissimo per gli emiliani, in una partita dominata fino al triplice fischio e messa in ghiaccio già nel primo tempo. Nonostante il brutto ko, non cambia niente invece per la squadra di Colavitto, che resta sesta a quota 50 e che domenica riceverà il Gubbio, settimo a quota 47, in quello che sarà un vero e proprio scontro diretto.