Serie C, Juve U23: non basta Barrenchea, 1-1 con la Virtus Verona

TORINO - Alla Juventus Under 23 non basta la rete di Barrenchea : termina 1-1 in casa della Virtus Verona . Cade in casa la Pro Vercelli : al Piola passa di misura il Padova che approfitta del pari interno del Sudtirol per portarsi a -2 dagli altoatesini primi della classe.

Girone A

Pareggio, con il risultato di 1-1, per la Juventus Under 23 sul campo della Virtus Verona. Le reti arrivano entrambe nel corso della prima frazione di gioco, con i bianconeri in vantaggio con Barrenchea (servito ottimamente da Barbieri) e la Virtus che trova il pareggio con Zigoni. Ko interno per la Pro Vercelli che cade al Piola contro il Padova: a decidere è una rete arrivata al quarto d'ora della ripresa, firmata Chiricò. Con questo successo la squadra di Oddo si avvicina a due punti di distanza dalla capolista Sudtirol. La prima della classe, infatti, non va oltre l'1-1 in casa con il Lecco: gli ospiti erano passati in vantaggio con la sfortunata autorete di Zaro, poi il pari della capolista con De Marchi. Vittoria per 3-1 del Renate sul Mantova ospiti in vantaggio per primi con Paudice, i nerazzurri calano il tris con Anghileri, Silva e Cicconi e consolidano la propria quarta posizione di classifica. Mantova fermo a 39 punti. Gara emozionante tra Piacenza e Albinoleffe: locali in vantaggio con Cesarini nel primo tempo, succede poi tutto nel recupero della ripresa: Martignago pareggia al 48', gol partita di Dubickas due minuti dopo. Reti inviolate tra il Trento (che sale a 37) e la Pro Sesto (che va a 32). Pari tra Pergolettese e Feralpisalò: avanti gli ospiti con Miracoli, pari locale di Varas dal dischetto (poi sbaglierà un altro rigore). Vittoria esterna del Fiorenzuola sul Legnago, con le reti di Stronati, Ferri e Mastroianni, momentaneo 1-2 di Giacobbe. Reti inviolate in Giana Erminio-Seregno e in Pro Patria-Triestina.

I RISULTATI

Giana Erminio - Seregno 0-0

Legnago - Fiorenzuola 1-3

Pergolettese - Feralpisalo' 1-1

Piacenza - Albinoleffe 2-1

Pro Patria - Triestina 0-0

Pro Vercelli - Padova 0-1

Renate - Mantova 3-1

Sudtirol - Lecco 1-1

Trento - Pro Sesto 0-0

Virtus Verona- Juve U23 1-1

Girone C

Con una rete di Grandolfo al 36' della prima frazione di gioco, il Monopoli sbanca il campo della Paganese e incassa tre punti che lo portano a quota 61, terza posizione a un punto di distanza dal Catanzaro che deve ancora scendere in campo. Gli azzurrostellati restano quartultimi.

Paganese-Monopoli 0-1