Il Bari torna in Serie B: 1-0 al Latina firmato Antenucci

LATINA - Il Bari vince a Latina 1-0 e torna in Serie B. A coronare il sogno promozione della squadra del tecnico Mignani , la rete di Antenucci arrivata nel corso della prima frazione di gioco, che vale i tre punti che rendono irraggiungibili i galletti dalla seconda in classifica Catanzaro, caduta in casa contro il Monterosi. Il Bari sale infatti a quota 75 punti con 22 successi 9 pareggi e quattro sconfitte: 56 i gol fatti , 28 quelli subiti . Capocannoniere della squadra, l'intramontabile Mirko Antenucci con 17 centri. Lo champagne era in frigo da tempo, ora si possono stappare le bottiglie.

Girone C

Colpaccio del Monterosi che supera 2-1 il Catanzaro grazie alle reti di Costantino ed Ekuban, in mezzo il gol di Sounas. Nell'anticipo un super Palermo cala il poker al Picerno grazie a un doppio Brunori, Floriano e Soleri, che portano i rosanero a quota 60. Otto gol e tanto spettacolo tra Virtus Francavilla e Campobasso. Patierno porta avanti i locali, agguantati da Liguori. Poi Pierno e Idda mandano al riposo il Francavilla avanti di due. Emmauso su rigore accorcia ma poi Patierno fa doppietta e 4-2. Sembra finita ma Nacci prima e Liguori in pieno recupero, completano una rimonta strepitosa per il 4-4 finale. Solo un pari per il Foggia contro la Vibonese: è 1-1 al Razza, decidono Turchetta e Spina. Calabresi praticamente retrocessi: il distacco dalla Fidelis Andria è di 9 punti ma i calabresi hanno una peggior differenza reti a fronte degli scontri diretti in parità. Nelle prossime gare, insomma, servirebbero non solo tre vittorie, con tre sconfitte dell'Andria, ma pure risultati molto larghi, in modo da recuperare le 13 reti di differenza. Un punto a testa per Potenza e Catania. Sipos porta avanti i sicliani, poi il Potenza la ribalta con Matino e Ricci, ma Piccolo al 95' agguanta il pari. Risultato ad occhiali in Fidelis Andria-Messina e Taranto-Juve Stabia.

I RISULTATI

Paganese-Monopoli 0-1

Catanzaro-Monterosi 1-2

Palermo-Picerno 4-0

Fidelis Andria-Messina 0-0

Latina-Bari 0-1

Virtus Francavilla-Campobasso 4-4

Potenza-Catania 2-2

Vibonese-Foggia 1-1

Taranto-Juve Stabia 0-0

Girone B

Il Modena frena la sua corsa verso la Serie B, al Melani vince la Pistoiese (1-0) con un gol di Bocic. Non ne approfitta la Reggiana, fermata sul 2-2 dalla Viterbese. Granata in vantaggio al 37' con Zamparo, poi Volpicelli pareggia in avvio di ripresa. Zamparo firma la doppietta al 56' riportando avanti i suoi ma soltanto due minuti dopo Polidori sigla il 2-2 finale, che riduce di un punto la distanza tra le due (81 Modena e 77 Reggiana). Vince invece il Cesena lo scontro diretto per il terzo posto con l'Entella grazie alla rete di Ardizzone al 53'. Vittoria pesantissima anche per il Gubbio che sbanca Ancona (2-0) con i gol di Bulevardi in avvio e di Arena nella ripresa. Non sbaglia nemmeno la Vis Pesaro, che con la doppietta di Cannavò supera (2-0) il Montevarchi e tocca quota 44 punti. Cade invece il Pescara al Porta Elisa di Lucca, sotto i colpi di Visconti e Belloni. Ferrari la riapre ma vince la Lucchese 2-1. Ok il Teramo che supera 2-1 la Carrarese. Di Bernardotto e D'Andrea le reti biancorosse, poi l'autogol di Codromaz rimette in partita i giallobù ma non basta. Reti inviolate tra Grosseto e Siena, 1-1 tra Imolese e Fermana: la sblocca Romano per i rossobù, pareggia Blondett. Stesso risultato tra Pontedera e Olbia.

I RISULTATI

Ancona-Gubbio 0-2

Cesena-Virtus Entella 1-0

Grosseto-Siena 0-0

Imolese-Fermana 1-1

Lucchese-Pescara 2-1

Pistoiese-Modena 1-0

Teramo-Carrarese 2-1

Vis Pesaro-Montevarchi 2-0

Viterbese-Reggiana 2-2

Pontedera-Olbia 1-1