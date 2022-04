Bari, centinaia di tifosi nella notte per la promozione in Serie B

BARI - Centinaia di tifosi del Bari con fumogeni, sciarpe e bandiere hanno accolto la scorsa notte al San Nicola il bus con la squadra e il tecnico Michele Mignani rientrata dalla vittoriosa trasferta di Latina che ha sancito il ritorno in serie B: ne è nata una festa alle 2 di notte, con cori di giubilo (anche contro i rivali del Lecce) e musica all'interno dell'impianto sportivo. Il presidente del club Luigi De Laurentiis - che ha pure sventolato un bandierone biancorosso - ha così raccontato il campionato vinto: "Dopo tante fatiche è bellissimo raggiungere l'obbiettivo promesso alla città e alla tifoseria a tre partite dalla fine. Abbiamo vinto un torneo in un girone difficilissimo. Ho fatto le scelte giuste con gli uomini giusti e abbiamo portato a casa la promozione. Vincere contro il Francavilla e il Catanzaro è stato fondamentale. In Calabria abbiamo provato una emozione indescrivibile, abbiamo avuto lacrime di gioia, vere". Poi sul futuro: "Pensiamo al prossimo campionato ma anche all'Avellino, al Taranto e al Palermo per chiudere la stagione. Lavoreremo per una bellissima serie B. Sarà l'anno dei De Laurentiis? Oggi il Napoli è primo insieme al Milan. Vediamo...".