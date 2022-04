Serie C, Taranto: Saraniti e Giovinco firmano il 2-0 al Monopoli

TARANTO - Il Taranto super 2-0 il Monopoli nel recupero della trentatreesima giornata del Girone C di Serie C: per la squadra di Laterza successo che vale il raggiungimento di quota 40 punti in classifica e l'allontanamento dai play out. il Monopoli resta fermo a quota 61, quarta posizione. Le reti arrivano entrambe in avvio, con Saraninti e Giovinco.