Serie C, la Juve U23 torna a vincere: Renate battuto 2-1

ROMA - Continua la lotta per la B tra Sudtirol e Padova nel girone A . Nel girone C il Bari supera l' Avellino .

Girone A

Il Sudtirol si avvicina sempre più alla B e rifila un poker al Fiorenzuola con De Marchi e Voltan nel primo tempo, Rover e Beccaro nella ripresa. Vince, ma di misura il Padova a cui basta un rigore di Chirico per superare il Gianna Erminio e rimanere in corsa per la promozione. In zona playoff successo anche per la Feralpisalò contro la Pro Patria, di Spagnoli e Guerra le marcature. Brighenti e Zuelli rilanciano la Juve Under 23 che batte 2-1 il Renate. Cade in casa il Lecco, di Munari e Nava le reti del Piacenza. Poker della Triestina alla Pro Vercelli con St Clair, Procaccio e la doppietta di Trotta. Vince anche la Pergolettese che supera 2-0 il Mantova grazie ai gol di Morello e Lepore. Vittoria anche per l'ultima della classe Legnago, 2-1 in casa della Pro Sesto. Reti inviolate tra Albinoleffe e Virtus Verona, e tra Seregno e Trento.

TUTTI I RISULTATI

Fiorenzuola-Sudtirol 0-4

Padova-Giana Erminio 1-0

Triestina-Pro Vercelli 4-2

AlbinoLeffe-Virtus Verona 0-0

Feralpisalò-Pro Patria 2-1

Juventus U23-Renate 2-1

Lecco-Piacenza 1-2

Mantova-Pergolettese 0-2

Pro Sesto-Legnago 1-2

Seregno-Trento 0-0

Girone C

Il Bari già campione sconfigge l'Avellino grazie a un gol di Maita sul finire di primo tempo. Vince di misura anche il Monterosi sul Francavilla grazie al rigore di Costantino all'80'. Tre punti per il Picerno che cala il tris sulla Fidelis Andria. Poker invece della Juve Stabia alla Paganese. Decidono Caldore e Ceccarelli dopo la doppietta di Bentivegna. Quattro gol per il Campobasso che batte la Vibonese, che può comunque ancora rientrare nei playout per l'esclusione del Catania. Vittorie infine per Potenza e Messina contro Turris e Taranto.

TUTTI I RISULTATI