Serie C, Turris: basta Leonetti, 1-0 alla Virtus Francavilla

TORRE DEL GRECO - Basta una rete di Leonetti in avvio di ripresa alla Turris per superare la Virtus Francavilla nella gara di recupero. Con questa vittoria la Turris sale a quota 46, agganciando il Picerno in decima posizione, la Virtus resta quinta a 55 assieme al Monopoli.

La partita

E' la Turris a rompere per prima gli indugi, con una conclusione di Giannone al 13' che termina alta di poco. Al 22' torna a provarci Giannone, ma Nobile devia in calcio d'angolo una palla che stava per infilarsi all'incrocio dei pali. La Virtus si scuote al 29' con una conclusione di Toscano sugli sviluppi di una punizione che trova un grande intervento di Perina. Un minuto dopo ancora Virtus al tentativo con Ventola che non trova lo specchio. Nel finale, tocca a Maiorino, palla fuori. In avvio di ripresa la Turris si porta in vantaggio con Leonetti che interviene sul cross di Varutti e lo devia in gol, 1-0. Turris subito vicina al raddoppio con Longo, ma Nobile, a tu per tu, salva tutto. Nel finale, al 38' ci prova Bordo per i locali con una conclusione da fuori: alta.