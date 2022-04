Serie C, Sudtirol-Padova 0-0. Pari per la Juve U23. Nel girone C testa a testa per il secondo posto

Girone A

Il big match di giornata finisce 0-0. Sudtirol e Padova si giocheranno la promozione diretta in B all'ultima giornata. Vince la Feralpisalò 2-0 contro il Piacenza, mentre cade il Renate con la Pergolettese. Il Lecco impatta 1-1 contro il Seregno e subisce l'aggancio della Pro Vercelli vittoriosa contro il Fiorenzuola. 1-1 tra Gianna Erminio e Triestina e tra Trento e Juve U23. L'Albinoleffe batte 3-1 il Legnago e la Virtus Verona cade in casa con la Pro Sesto. Vince la Pro Patria contro il Mantova.

TUTTI I RISULTATI

Legnago-Albinoleffe 1-3

Piacenza-Feralpisalò 0-2

Pro Vercelli-Fiorenzuola 2-1

Trento-Juventus U23 1-1

Pro Patria-Mantova 2-1

Sudtirol-Padova 0-0

Renate-Pergolettese 1-2

Virtus Verona-Pro Sesto 0-1

Lecco-Seregno 1-1

Gianna Erminio-Triestina 1-1

Girone C

Il Catanzaro non sbaglia e rimane secondo in classifica. Tris rifilato al Campobasso grazie alla doppietta di Iemmello e al gol di Bombagi. Risponde l'Avellino che rifila anch'esso tre gol alla Vibonese, reti di Plescia, Aloi e Di Gaudio. Tre punti "gratis" per il Palermo che non è sceso in campo complice l'esclusione del Catania. La Virtus Francavilla impatta 2-2 con il Foggia, non ancora certo dei playoff. Pari a reti bianche per Monopoli e Monterosi contro Latina e Fidelis Andria. Vince invece la Turris 2-1 in casa del Messina grazie ai gol di Giannone e Leonetti. Successo all'ultimo respiro per il Picerno. Parigi al 95' regala tre punti a Colucci contro la Paganese, è 2-3. Potenza e Juve Stabia impattano per 1-1. 0-0 tra il Taranto e il Bari già campione.

TUTTI I RISULTATI

Taranto-Bari 0-0

Catanzaro-Campobasso 3-0

Palermo-Catania 3-0 a tavolino

Virtus Francavilla-Foggia 2-2

Potenza-Juve Stabia 1-1

Latina-Monopoli 0-0

Fidelis Andria-Monterosi 0-0

Paganese-Picerno 2-3

Messina-Turris 1-2

Avellino-Vibonese 3-1