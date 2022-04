Serie C, il Modena fa festa. E' Serie B!

MODENA - Il Modena torna in Serie B dopo sei anni. La compagine di Tesser batte 4-0 il Pontedera e all'ultima giornata può festeggiare. Contro i toscani sblocca Tremolada nella prima frazione di gioco, nella ripresa arriva la doppietta di Scarsella e in mezzo il gol di Silvestri. Al triplice fischio, scatta la festa, con i giocatori che sfila in campo con la maglia con la scritta "B". I canarini chiudono a 88 punti, tenendo così a distanza la seconda in classifica Reggiana che, con la vittoria odierna sul Teramo chiude la regular season a quota 86.