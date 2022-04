Serie C, il Modena vince e vola in Serie B. La Reggiana batte il Teramo

ROMA - Il Modena batte 4-0 il Pontedera e festeggia la promozione in Serie B. La Reggiana vince a Teramo ma non basta. L'Entella batte 2-1 la Fermana ed è quarta. Finisce 2-2 tra Pescara e Imolese. Abruzzesi quinti e rossoblù penultimi. L'Ancona Matelica vince il derby con la Vis Pesaro confermando il sesto posto. Segue il Gubbio, che cade 2-1 a Montevarchi. La Lucchese batte 3-2 la Pistoiese. Vince anche l'Olbia contro il Grosseto già retrocesso. Cade la Carrarese che conquista comunque l'ultima piazza per i playoff. 0-0 tra Siena e Cesena.