SuperCoppa Serie C, De Col e Casiraghi stendono il Bari. Al San Nicola è 1-2

La partita

Prima occasione per il Südtirol, vicino al vantaggio con Zaro che libero in zona secondo palo di testa non è riuscito a battere a superare Polverino. Grande ripartenza del Bari con Cheddira che fa correre sulla destra Mallamo che guadagna il fondo, il successivo cross verso il centro trova Simeri che prova l'acrobazia ma non impatta bene la sfera. Tiro dal limite dell'area di Fischnaller che dopo una deviazione si schianta contro il legno della porta di Polverino che sembrava battuto. Ripartenza Bari portata avanti da Simeri, che si accentra con il destro e dal limite prova un tiro a giro che sfiora soltanto il palo alla sinistra di Meli. Al 33' Bari in vantaggio con D'Errico che ha fatto partire una sassata dalla distanza verso il primo palo che non ha lasciato scampo a Meli. Termina dunque il primo tempo con il Bari avanti 1-0.

Secondo tempo

Subito Moscati con una gran conclusione che colpisce la traversa e torna in campo. Secondo palo colpito dal Südtirol. Al 51' arriva il pareggio meritato del Südtirol con De Col che con un tiro dalla distanza di esterno destro ha trovato l'angolino alto, 1-1. Il Bari prova a reagire con Gigliotti che calcia una punizione rasoterra trovando spazio tra i giocatori del Südtirol in barriera, la palla termina di poco al lato dopo una deviazione. Occasione per gli ospiti al 65': Moscati serve uno splendido assist per Vinetot che a tu per tu con Polverino manda incredibilmente fuori. Al 72' Südtirol in vantaggio. Cross dalla destra di Broh che trova Casiraghi che si coordina e calcia perfettamente al volo superando Polverino che non è riuscito a respingere la conclusione, 1-2. All'85' grande conclusione a giro con il mancino di Antenucci che ha trovato l'ottima parata in tuffo del portiere altoatesino. Ancora Antenucci che dopo aver saltato secco un avversario con una finta ha provato nuovamente il tiro a giro che è finito di pochissimo al lato della porta di Meli. Finisce 1-2, con il Südtirol che sbanca il San Nicola.