Serie C, primo turno playoff: Juve U23 al secondo round. Ok Pro Vercelli

Primo turno playoff Serie C

La Pro Patria vince 2-0 in casa del Lecco e accede al secondo turno. 2-2 tra Pescara e Carrarese, abruzzesi qualificati in virtù del miglior piazzamento in classifica. Stessa sorte per la Pro Vercelli, che impatta 0-0 con la Pergolettese, per il Francavilla, 2-2 con il Monterosi, per il Monopoli che pareggia 1-1 con il Picerno, e per la Juve U23 forte dello 0-0 con il Piacenza. Un gol di Arena nel finale regala il passaggio del turno al Gubbio. Curcio e Di Grazia mandano avanti il Foggia che elimina la Turris. L'Olbia fa il colpaccio andando a vincere 2-0 ad Ancona.

TUTTI I RISULTATI

Lecco-Pro Patria 0-2

Pescara-Carrarese 2-2

Pro Vercelli-Pergolettese 0-0

Virtus Francavilla-Monterosi 2-2

Monopoli-Picerno 1-1

Gubbio-Lucchese 1-0

Juve U23-Piacenza 0-0

Foggia-Turris 2-0

Ancona Matelica-Olbia 0-2