Serie C, secondo turno playoff: la Juve U23 vince a Vercelli e si qualifica. Ok anche l'Entella

Pescara-Gubbio 2-2

Umbri doppiamente avanti con Formiconi e Spalluto, poi rimontati da Pompetti e Pontisso. Pescara al turno successivo in virtù del miglior piazzamento in classifica.

Pro Vercelli-Juventus Under 23 0-1

Un gol di Compagnon nella ripresa permette ai bianconeri di sbancare Vercelli.

Monopoli-Virtus Francavilla 1-0

Pugliesi avanti grazie a un rigore in extremis di Mercandante.

Avellino-Foggia 1-2

Bove porta avanti i campani, poi Merola e Nicolao rimontano e mandano Zeman al turno successivo.

Triestina-Pro Patria 2-1

Una doppietta di Gomez manda i friulani al turno successivo. A nulla serve il gol di Pesenti.

Entella-Olbia 1-1

Karic per i locali, Mancini per l'Olbia. Virtus qualificata grazie al miglior piazzamento in classifica.