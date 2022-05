TORINO - Sono stati designati gli arbitri del primo turno nazionale dei play-off di serie C, in programma domenica. La Juve U23 che affronterà tra le mura amiche (gara d'andata) il Renate, sarà diretta da Maranesi di Ciampino. Per la Feralpisalò impegnata a Pescara c'è Carella di Bari, per l'Entella, di scena a Foggia, Giordano di Novara. Triestina-Palermo sarà "fischiata" da Gualtieri di Asti, mentre Monopoli-Cesena da Monaldi di Macerata.