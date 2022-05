Serie C, Ghirelli: "Triestina e Palermo si accordino sugli orari per le dirette"

ROMA- Tifosi infuriati per la mancata trasmissione televisiva della partita dei play off nazionali di Serie C fra la Triestina e il Palermo, in programma domani al 'Nereo Rocco' con inizio alle 17.30. Così il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli chiarisce che ci sono evidenti problemi di orario che non consentono alla Rai di trasmettere il match Triestina-Palermo (stesso problema verificatosi mercoledì scorso per Avellino-Foggia). "Non discuto le scelte del palinsesto della Rai -dice il presidente- Dal mio punto di vista, la scelta è semplice, i club si attivino scegliendo l'orario migliore per consentire l'accesso allo stadio del maggior numero possibile di pubblico e di tifosi". Secondo Ghirelli, "il calcio senza il calore, i colori e i canti perde ogni pathos, quel 'più' che lo rende lo sport maggiormente popolare al mondo. Oggi, agevolare in ogni modo l'accesso allo stadio assume un valore ancora più forte e pregnante rispetto al passato; abbiamo da recuperare due campionati di silenzio, dolore, distanziamento sociale a causa del 'maledetto'. Appare chiaro quindi che non è sorta alcuna competizione tra la partita di calcio e quella di basket; si è trattato soltanto di una scelta operata dalla Lega Pro su cosa occorresse privilegiare nell'occasione".