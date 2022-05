Serie C play-out, il Trento piega in rimonta la Giana. Seregno-Pro Sesto 1-1

TORINO - In serie C nella giornata odierna, è andata in scena l'andata dei play-out. Nel girone A, grande vittoria del Trento, che in trasferta batte in rimonta la Giana Erminio (3-2) e vede la salvezza. Pareggiano invece Seregno e Pro Sesto (1-1): ai biancocelesti al ritorno basterà anche un pari per rimanere in C. Nel raggruppamento B cade la Viterbese a Fermo (1-0), mentre la Pistoiese si impone in rimonta sull'Imolese (2-1). Nel girone C, la Paganese piega (1-0) la Fidelis Andria, con i pugliesi costretti a vincere tra una settimana, onde evitare la retrocessione in serie D.