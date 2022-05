Serie C, Fiorenzuola: ufficiali i rinnovi di Oneto e Sartore

I comunicati del Fiorenzuola

"U.S. Fiorenzuola 1922 comunica di aver sottoscritto in data odierna il rinnovo del contratto che la legherà alle prestazioni sportive di Edoardo Oneto fino al 30/06/2023. Oneto, arrivato in rossonero durante la stagione 2020/2021 in Serie D, si è distinto anche in questa stagione di Lega Pro inanellando 31 presenze con 3 reti e 3 assist all'attivo, dimostrandosi un giocatore poliedrico sia da centravanti, che da esterno offensivo, fino ad interno di centrocampo".

"U.S. Fiorenzuola 1922 comunica di aver sottoscritto in data odierna il rinnovo del contratto che la legherà alle prestazioni sportive di Francisco Sartore fino al 30/06/2023. Sartore, arrivato in rossonero nel mercato invernale della stagione di Serie C 2021/2022, si è distinto durante tutto il girone di ritorno sulla fascia mancina dell'attacco rossonero, mettendo a referto solide prestazioni durante le sue 13 presenze condite da 2 reti e 2 assist".