TORINO - Massimo Agostini, ex bomber, tra le altre, di Cesena e Milan è intervenuto a "Teleromagna", per parlare delle possibilità della Juventus U23 nei playoff di Serie C: "I playoff? La squadra meno esperta è la Juventus U23, ma ha talento ed un allenatore bravo con i giovani, può essere la mina vagante dei playoff di Serie C, anche se deve andare a vincere con il Renate, una squadra molto forte in casa".