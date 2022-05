Playoff Serie C: per la Juve U23 c'è il Padova. L'Entella pesca il Palermo

TORINO - Presso la sede della Lega Pro a Firenze, si è tenuto in mattinata il sorteggio per determinare i quattro accoppiamenti del secondo turno playoff nazionale. Entrano in scena le seconde dei tre raggruppamenti: Padova (girone A), Reggiana (girone B) e Catanzaro (girone C), che saranno teste di serie con il Palermo, che è risultata la migliore classificata, in base al coefficiente, fra le qualificate del primo turno nazionale. Per quanto riguarda gli abbinamenti, l'Entella ha pescato il Palermo, mentre la Juve U23 il Padova. Le altre due gare saranno Feralpisalò-Reggiana e Monopoli-Catanzaro. L'andata si disputerà martedì 17 maggio e il ritorno sabato 21 maggio in casa delle teste di serie, che si qualificano se c'è parità di punti e gol dopo 180'.