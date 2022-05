Supercoppa Serie C, vince il Modena: 2-0 in casa del Sudtirol

La partita

Primo squillo del Modena, con un colpo di testa di Piacentini che termina fuori non di molto. Al 13' si fa vivo anche il Sudtirol con una conclusione di Casiraghi: Gagno c'è. Nel finale di frazione, la gara si infiamma: il Sudtirol va vicino al vantaggio al 34' con Rover che chiama a un grande intervento il portiere avversario Gagno che sventa tutto. Al 37' ancora altoatesini con Casiraghi che, ricevuta la sponda do Odogwu, conclude di un soffio a lato. Il Sudtirol, in questa fase, preme e va ancora vicino al bersaglio grosso al 38' quando la conclusione di H'Maidat, servito da Casiraghi, impatta sul palo. Ma è il Modena a chiudere in avanti la prima frazione: al 44' ci vuole un grande intervento di Poluzzi per dire no a Bonfanti, il portiere si ripete due minuti dopo su Ogunseye. Ad inizio ripresa, Sudtirol pericolossimo con Odogwu, ma il recupero di Piacentini sventa ulteriori complicazioni. Al 5' Modena in vantaggio con Bonfanti che spalle alla porta si gira benissimo poi dal limite, con il mancino, insacca la sfera, 0-1. Al 10' il raddoppio: Renzetti tocca per Magnino che, in area vede arrivare di gran carriera Scarsella che riceve palla e la piazza in rete, 0-2. Reazione altoatesina al 14': Rover calcia fuori. Al 28' il Sudtirol ci prova con De Marchi, controllato dalla difesa, il Modena cerca il tris con Duca. Poi, nel finale applausi dello stadio per l'ingresso in campo di Fink, che conclude la sua carriera con la maglia degli altoatesini dopo 15 anni: un'avventura culminata con la promozione in Serie B.