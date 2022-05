Juve Stabia, ufficiale: Di Bari è il nuovo direttore sportivo

CASTELLAMMARE DI STABIA - La Juve Stabia comunica "l'accordo con Giuseppe Di Bari che ricoprirà il ruolo di direttore sportivo. Profilo dall'importante esperienza, entra nell'organigramma del nostro club". Classe '69, nativo di Manfredonia, è stato già direttore sportivo del Manfredonia, del Foggia, prima dell'esperienza in Portogallo con l'Olhanense, poi dell'Arezzo e del Novara. Da calciatore, ha vestito, tra le altre, le maglie del Bisceglie, del Treviso, del Foggia, del Tivoli ma anche quella del Savoia."Sono contento di arrivare in una piazza blasonata come quella di Castellammare di Stabia. Naturalmente metterò a disposizione tutte le mie competenze e professionalità al servizio della società, della famiglia Langella e del popolo stabiese", queste le prime parole del neo ds delle Vespe.