Playoff Serie C, Chiricò al 96' vale la finale per il Padova. I veneti avranno di fronte il Palermo

Padova-Catanzaro 2-1

Occasione Padova al 17'. Gran palla lunga di Ronaldo per Bifulco che prova ad entrare in area e calciare in porta davanti a Branduani, Martinelli riesce però a chiuderlo. Al 30' Catanzaro in vantaggio. Cross basso di Vandeputte messo all'indietro per Biasci, che trova il muro della difesa biancoscudata ma poi sulla respinta Sounas riesce a battere Donnarumma, è 0-1. Due minuti dopo tripla occasione Padova. Santini supera Fazio ma trova l'uscita di Branduani. Sulla respinta ci provano sia Germano che Bifulco ma entrambi trovano un miracoloso Cinelli a salvare il risultato. Il primo tempo termina con il Catanzaro avanti di un gol. La ripresa si apre con un' occasione per il Padova. Cross dal fondo di Curcio per Kirwan che di testa colpisce la traversa. Ancora locali con Bifulco che calcia al volo ma non trova lo specchio della porta. Sempre in avanti il Padova: Chiricò serve Dezi che arriva a rimorchio ma conclude alto sopra la traversa. Al 77' arriva il pari. Corner di Chiricò che trova il colpo di testa vincente di Curcio al centro dell'area di rigore, 1-1 nonostante l'on field rewiew del VAR. Catanzaro in avanti all'87', conclusione dall'interno dell'area di rigore di Bombagi, pallone alto sopra la traversa. Al 96' il Padova completa la rimonta: gran sinistro da calcio di punizione di Chiricò che con una super conclusione batte Branduani per il 2-1, che è anche il risultato finale.

Palermo-Feralpisalò 1-0

Al 4' Feralpisalò in attacco con Hergheligiu, il suo tiro deviato in corner dal portiere rosanero. Due minuti dopo ci prova Guerra con una conclusione da fuori smanacciata da Massolo. Al 12' per il Palermo ci prova Luperini da fuori con palla sopra la traversa. Poi è il turno di Damiani che lascia partire un destro respinto in angolo da De Lucia. Ancora Palermo, cross di Valente e non ci arriva di un soffio Brunori. Al secondo minuto di recupero Brunori servito in profondità da Soleri si presenta davanti a De Lucia e lo trafigge con freddezza facendo esplodere il "Barbera", 1-0 per il Palermo, che chiude dunque la prima frazione in vantaggio. La Feralpisalò colpita dal gol di Brunori sembra mollare, e ad inizio ripresa le occasioni latitano. Al 69' Palemo in avanti con Soleri, che calcia ma De Lucia è bravo a disinnescare. All'80' Somma, mandato in verticale da Silipo, colpisce la traversa. Dopo 4' di recupero termina la gara. Palermo batte Feralpisalò 1-0.