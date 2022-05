Serie C, Turris: Canzi è il nuovo allenatore

TORRE DEL GRECO - Dopo la separazione con il tecnico Caneo, la Turris, con un comunicato ufficiale, ha annunciato "di aver raggiunto l’accordo con Massimiliano Canzi, che dal prossimo primo luglio assumerà l’incarico di Responsabile tecnico della prima squadra. Il contratto legherà le parti fino al 30 giugno 2023, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione sportiva". Canzi, classe 1966, nelle ultime due stagioni ha guidato in Serie C l'Olbia; in precedenza è stato vice di Beretta alla guida di Paok Salonicco, Brescia, Cesena, Siena, Latina, dopo averci già collaborato all’interno degli staff tecnici del Siena stesso, del Lecce e del Torino. Al Cagliari ha guidato per 5 stagioni la Primavera, chiudendo l’annata 2019-2020 in serie A nel ruolo di secondo di Walter Zenga. La Turris, si legge nella nota, "porge un caloroso benvenuto ed augura buon lavoro a Massimiliano Canzi, che sarà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa che si terrà martedì 31 maggio, alle ore 19, presso la sala stampa dello stadio “Liguori”, aperta esclusivamente agli organi di informazione accreditati".