Renate, ufficiale: il ds Obbedio prolunga il contratto

La nota del Renate

"La società A.C. Renate Srl, in data odierna comunica di aver raggiunto un accordo per il rinnovo di contratto del Direttore Sportivo Antonio Obbedio. Approdato in Brianza nell’estate del 2020, in due stagioni ha compiuto un ottimo lavoro per le pantere, allestendo formazioni capaci di raggiungere due playoff nazionali e rispettivamente terzo e quarto posto in campionato. Ad Antonio, che si è legato in nerazzurro fino al 30 giugno 2023, il Club augura buon lavoro in vista della sessione di mercato estivo".