Pescara, tifosi contrari al ritorno di Zeman in panchina

PESCARA - La tifoseria più calda pescarese rumoreggia sull'eventuale ritorno in riva all'Adriatico di Zdenek Zeman. La notte scorsa è infatti comparso uno striscione all'esterno dello stadio contro il tecnico boemo, già alla guida dei biancazzurri dieci anni fa, del presidente Daniele Sebastiani e di Daniele Delli Carri (anche lui ex ds del Pescara) che potrebbe diventare il direttore sportivo del sodalizio abruzzese. Quello di Zeman, nonostante le smentite ufficiali, resta un nome caldo per la panchina del Pescara in vista della prossima stagione anche se nelle ultime ore l'ex tecnico del Monopoli Alberto Colombo sembra aver sorpassato il boemo.