Serie C, Baldini: "Palermo, raggiungiamo il sogno"

PALERMO - L'allenatore del Palermo, Silvio Baldini, è intervenuto in conferenza stampa in vista della finale contro il Padova:"Bisogna giocare con la fiducia di essere i più forti. Questa squadra ha condiviso gioie e difficoltà come una famiglia - ha dichiarato - Legame con Oddo? Io sono io, ho rispetto di chi mi trovo di fronte. Il calcio non è la carriera, è l'adrenalina di attendere con gioia questo momento. Mi hanno chiamato il 23 dicembre, il 24 ho firmato, sapevo che il destino mi aveva dato una possibilità, ed è questa. Non mi sono mai nascosto, ho detto ai giocatori che se fossi riuscito a entrare nel loro cuore, sarebbero state delle persone migliori. Ora è il momento di raggiungere il nostro sogno. Ho avuto fede quando sono venuto qui, sapevo dentro di me che avremmo potuto raddrizzare la situazione. Se non ci credi non può succedere".