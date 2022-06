Serie C, Padova, Oddo: "Siamo pronti, il morale è alto"

PADOVA - "Stiamo bene, abbiamo lavorato bene. Siamo pronti, il morale è alto. Si respira l'aria di una città che ha l'entusiasmo alle stelle". Lo ha dichiarato l'allenatore del Padova, Massimo Oddo, è intervenuto in conferenza stampa in vista della finale con il Palermo: "Bisogna provare a sfruttare la serie vincente delle ultime partite, avere grande intelligenza e sfruttare i vari momenti della partita. Il Palermo avrà lavorato su noi e loro. Non abbiamo un giocatore importante come Kirwan, ma sono sereno, abbiamo tante alternative e quasi tutti stanno bene. Alcuni non hanno i 90 minuti, ma saranno importanti sia i giocatori che entreranno in campo dall’inizio, sia chi subentrerà. Bisogna fare una partita intelligente, ora tutto si azzera, c'è un grande obiettivo che due città vogliono raggiungere. I ragazzi non pensano a quello che è successo lo scorso anno, non credo alla scaramanzia. credo alla realtà e a preparare bene la partita. La fortuna va portata dalla propria parte, tecnica e tattica lasciano il tempo che trovano, l'aspetto mentale conta molto. E' bello sapere che c’è un gemellaggio forte che rende più speciale le due tifoserie e le due città. Per natura sono positivo: ho un gruppo forte, con voglia di arrivare. Ho molta fiducia ma bisogna essere allo stesso tempo convinti e umili",