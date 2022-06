Playoff serie C, Padova-Palermo 0-1. Ai veneti servirà l'impresa al Barbera

La partita

Dopo 6' ci prova Ronaldo direttamente da calcio di punizione, bravo Massolo a respingere il pallone in corner. Al primo affondo il Palermo passa: Errore in uscita della difesa del Padova, carambola in area sulla quale Floriano arriva prima di tutti e appoggia in rete, 0-1. Palermo vicinissimo al raddoppio al 25'con Brunori che in area di rigore anticipa Ajeti e con un tiro d'esterno sfiora il palo lontano. Padova ad un passo dal pareggio. Cross di Gasbarro dalla sinistra, Massolo esce malissimo e non riesce a intervenire sul pallone, Chiricò lo anticipa di testa e Marconi salva sulla linea. Dagli sviluppi di un corner di Ronaldo svetta Santini che in torsione sfiora il gol del pareggio, con la palla che termina fuori veramente di pochissimo. Il primo tempo termina con il Palermo in vantaggio per 1-0.

Secondo tempo

Occasionissima per il Padova al 54'. Chiricò in area dribbla Marconi andando sul destro e provando poi la conclusione da posizione ravvicinata. Palla alta di pochissimo. Al 67' rosanero vicini al raddoppio con Luperini, che prende posizione su Valentini e in girata prende il palo. Minuto 74' e da corner Ajeti impatta il pallone, ma la sua conclusione è troppo debole e centrale per impensierire Massolo. Ancora Padova all'87' con Jelenic che ci prova da fuori, Massolo respinge. Occasione Palermo con Brunori che prende il volo in area e anticipa Ajeti di testa, palla di poco sopra alla traversa. Triplice fischio all'Euganeo, il Palermo batte il Padova e si aggiudica il primo round di questa finale playoff.