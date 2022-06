VITERBESE - La Viterbese, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato "di aver raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto in essere con il tecnico Giuseppe Raffaele, l’allenatore in seconda Giuseppe Leonetti ed il preparatore atletico Giuseppe Colombino". "La società - conclude il comunicato - ringrazia Raffaele ed i suoi collaboratori per il lavoro svolto ed augura loro il meglio per il futuro professionale".