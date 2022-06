Pontedera, ufficiale: il nuovo allenatore è Catalano

PONTEDERA - Nella giornata odierna il Pontedera ha ufficializzato il nuovo allenatore per la stagione 2022/2023. E' Pasquale Catalano, reduce dall'esperienza in B al Crotone, nello staff tecnico di Pasquale Marino. Queste le parole dell'allenatore, che si è presentato a stampa e tifosi: "Sono contento di essere qua e ringrazio il direttore e la società per avermi scelto. Non sono abituato a fare promesse o proclami ma a lavorare. Arrivo in una società che ha fatto benissimo in questi dieci anni e ora sta cambiando tanto, sia a livello societario che organizzativo, ma non ho paura di confrontarmi con questa situazione, metterò tutto me stesso in questa avventura e pretenderò che chi sta vicino a me faccia altrettanto. Come ha detto il direttore, noi ci conosciamo già e ci siamo anche confrontati e a volte scontrati, ma sempre nell’interesse della società per cui lavoravamo. Non mi aspettavo la sua chiamata ma se così è stato vuol dire che qualcosa di positivo gliel’ho lasciato, così come lui ha lasciato qualcosa di buono a me, quindi mi sono fidato di lui quando mi ha presentato il progetto che aveva in mente per il Pontedera e sono felice di poterlo iniziare con lui. Moduli? Prima facciamo la squadra e poi adatteremo il modulo alle caratteristiche dei giocatori. L’idea è quella di creare una rosa competitiva con calciatori duttili che possano cambiare sistema di gioco anche in corsa”.