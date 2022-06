Serie C, sale l'attesa per Palermo-Padova: Barbera sold-out in due ore

PALERMO - Oltre trentamila biglietti già venduti e una richiesta di biglietti di più del doppio della capienza del "Barbera". E ancora sistema di vendita in tilt e disponibilità di tagliandi terminata in due ore. È stato il caos per i tifosi del Palermo all'apertura della vendita libera dei biglietti dello stadio per la finale di ritorno dei playoff di serie C che i rosanero giocheranno domenica sera alle 21,15 allo stadio Barbera contro il Padova. Al botteghino dell'impianto di viale del Fante a mezzogiorno, un'ora prima dell'apertura della vendita, c'erano liste con oltre settecento prenotazioni. Alle quattro del mattino la lista contava già quasi duecento persone a turno e intorno alle 10 è stato necessario anche l'intervento della Polizia per riportare la calma fra le persone in coda. Lunghe code pure negli altri punti vendita sparsi per la città, alcuni dei quali sono stati costretti a rinunciare alla vendita a causa di guasti tecnici al sistema. Online la situazione non è stata tanto diversa: sul sito Vivaticket alcuni hanno fatto anche oltre due ore di coda nella sala d'attesa virtuale prima di accedere al portale e poi sono stati rimandati indietro e costretti a rifare il turno. Intorno alle 16 l'indicazione all'utente sul tempo di attesa era di "oltre un'ora". Molti di quelli che sul sito sono riusciti a superare il primo scoglio, però, si sono trovati davanti la scritta "Al momento non ci sono posti disponibili". Sulla mappa per la scelta del posto al "Barbera" lo stadio risulta tutto esaurito. È possibile che il club decida di mettere in vendita i posti a visibilità ridotta come accaduto anche nelle ultime partite. Oggi alle 13 è partita anche la vendita per il settore ospiti: in totale ai tifosi padovani sono stati riservati 2.000 biglietti, 1.200 per l'anello superiore e 800 per l'anello inferiore.