Albinoleffe, Saltarelli rinnova fino al 2024

ZANICA - Attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, l' Albinoleffe ha annunciato il rinnovo contrattuale di Mirko Santarelli fino al 2024. Di seguito il comunicato: " U.C. AlbinoLeffe comunica di aver raggiunto l'accordo per il rinnovo contrattuale del calciatore Mirko Saltarelli sino al 30 giugno 2024. Approdato a Zanica la scorsa estate, dopo le esperienze in Serie D con le maglie di Sporting Bellinzago , Borgosesia e Bra , il difensore classe 1998 fin qui ha totalizzato 33 presenze e un gol in maglia bluceleste.

"Sono molto contento di proseguire la mia avventura all'AlbinoLeffe - commenta Saltarelli - Questa scelta è sempre stata la mia priorità. È arrivato il momento di ricaricare le pile per farsi trovare pronti a metà luglio, quando inizierà la nuova stagione. Non vedo l'ora di affrontare con questa maglia il prossimo campionato per ripagare la fiducia che il Presidente e il Direttore Sportivo hanno riposto in me".