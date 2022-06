Serie C, Oddo: "Padova, ribalta il risultato a Palermo"

PADOVA - Il tecnico del Padova, Massimo Oddo, è inervenuto in conferenza stampa in vista del ritorno della finale play off contro il Palermo: "Andremo su un campo caldo e difficile, ma abbiamo l'intenzione di ribaltare il risultato: siamo sotto di un gol nel primo tempo, bisogna ribaltare il risultato nel secondo tempo - ha dichiarato - Serve una gara di tecnica e coraggio, bisogna far meglio dell'andata, in cui ha deciso tutto un episodio. Abbiamo fatto un percorso importante, abbiamo eliminato la Juventus Under 23 che poteva arrivare in finale, poi il Catanzaro che anche avrebbe potuto e meritato di arrivare in fondo. Dobbiamo avere positività, entusiamo e coraggio. Dispiacciono le assenze, ma verranno tutti con noi perché abbiamo bisogno del contributo di tutti. Il Palermo? Pressa alto, ma se avremo il coraggio di affrontarli con la giusta testa avremo molte possibilità. Non ho dubbi sulla formazione, le ultime cose le ho decise ieri. Ceravolo? Gioca lui con altri dieci. I rigori? Se dovessimo arrivarci, non si sa bene chi ci sarà in campo, ma ho qualcosa in mente".