Palermo, Baldini: "Non bisogna sottovalutare il Padova"

PALERMO - In vista della gara di tirorno della finale playoff contro il Padova, il tecnico del Palermo, Silvio Baldini, è intervenuto in conferenza stampa: "Veniamo da una settimana di lavoro svolto in tranquillità, ma questo non vuol dire che domani, dopo l'1-0 dell'andata, sottovaluteremo l'avversario", ha dichiarato dei rosanero. Domani sera una delle due contententi sarà in Serie B: "Conosciamo l'importanza della partita - commenta Baldini - per andare in Serie B bisogna mettere il cuore in questi 90 minuti che restano. E' il momento dell'ultimo sforzo, sappiamo che domani abbiamo l'obbligo di ripetere la partita dell'andata davanti ai nostri tifosi. Formazione? Gioca chi ha dato maggiori garanzie. Il lavoro, al di là del risultato, deve darti conforto, non bisogna avere paura di niente, ma dare libertà a ciò che abbiamo dentro. Pur sapendo, ovviamente, che ci sono gli avversari. Ma quando ci mettiamo passione e voglia di andare oltre facciamo sempre risultato. Ovviamente non si può mai sapere cosa può accadere: cerco di stare attento anche col semaforo verde, ma so che i miei giocatori faranno l'ultimo passo e comunque vada saremo orogliosi di quanto fatto. Tifosi? Vedere che la gente ti vuole bene ti gratifica, sapere che comunque andrà sarà orgogliosa di noi, non cerco altro".