ARZIGNANO - L' Arzignano Valchiampo , club veneto neopromosso in serie C ha comunicato il rinnovo di contratto con Manuel Antoniazzi . Il centrocampista classe 2000 ha firmato un biennale.

Il comunicato dell'Arzignano

"Manuel Antoniazzi prosegue in Gialloceleste. L’Arzignano Valchiampo ufficializza il rinnovo biennale del centrocampista classe Duemila, originario di Chiampo, protagonista di due promozioni in Serie C e di tanti successi della storia del club".