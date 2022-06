Entella, un'altra conferma: ufficiale il rinnovo di Daniele Dessena

CHIAVARI - Dopo Paolucci, anche Daniele Dessena rinnova con la Virtus Entella. Un'altra importante conferma per il club ligure in vista della nuova stagione, con il centrocampista pronto ad unirsi al ritiro della squadra in programma a metà luglio. Ad ufficializzare la notizia è il club biancoceleste, con una nota pubblicata sui propri canali societari.