Guido Pagliuca saluta Lucca: è il nuovo tecnico del Siena

La nota del Siena

"Acn Siena 1904 srl è lieto di annunciare ufficialmente di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a mister Guido Pagliuca. Nato a Cecina il 17 febbraio 1976, arriva alla Robur dalla Lucchese (Serie C, girone B) dove nell’ultima stagione ha conquistato i playoff con 50 punti. In serie C è stato protagonista ancora a Lucca nel campionato 2014/2015 e Gavorrano nel 2011/2012. In serie D, invece, Pagliuca ha guidato le panchine dell’Imolese, Real Forte, Ghivizzano e Pianese. Il nuovo mister del Siena ha sottoscritto un contratto pluriennale e sarà presentato alla stampa la prossima settimana. Il Presidente Emiliano Montanari e il Direttore Ernesto Salvini, che sin dall’inizio hanno lavorato con abnegazione credendo nelle qualità professionali ed umane del nuovo mister, augurano a Pagliuca buon lavoro e che rappresenti al meglio i gloriosi colori della Robur".