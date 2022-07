Triestina, ufficiale: il nuovo tecnico è l'ex Juve Primavera Bonatti

La nota della Triestina

"U.S. Triestina Calcio 1918 comunica che Andrea Bonatti sarà il nuovo allenatore della prima squadra con contratto firmato per le prossime due stagioni. Biennale dunque per uno tra gli allenatori emergenti e vincenti del calcio italiano.

Mister Bonatti è reduce dal suo percorso nelle giovanili della Juventus, allenando prima la formazione U16, per poi arrivare alla primavera. Nel suo biennio alla guida della formazione U19, mister Bonatti è riuscito a qualificarsi ai playoff scudetto, ma i risultati più importanti sono arrivati in ambito europeo. Nella stagione appena trascorsa, infatti, Il tecnico bresciano ha portato la sua squadra a disputare la final four di Youth League, risultato mai raggiunto dal club bianconero a livello giovanile. Oltre alla Juventus Mister Bonatti ha ricoperto il ruolo di vice allenatore alla Salernitana dal 2014 al 2016, per poi allenare la primavera della Lazio dal 2016 al 2018. Oggi la sua casa è la Triestina. Benvenuto Mister!".