Carrarese, ufficiale: il nuovo allenatore è Dal Canto

L'ex Viterbese guiderà i toscani in serie C. Ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione

11 . 07 . 2022 17:23 1 min

CARRARESE - Dopo la risoluzione consensuale con Antonio Di Natale, la Carrarese ha annunciato il nuovo allenatore. Sulla panchina degli apuani siderà infatti l'ex tecnico della Viterbese Alessandro Dal Canto, che ha firmato un annuale con opzione di prolungamento per un'ulteriore stagione. Il comunicato della Carrarese "Carrarese calcio 1908 rende noto di aver perfezionato un accordo per l'affidamento dell'incarico di tecnico Responsabile della Prima Squadra al Sig. Alessandro Dal Canto che si legherà ai colori azzurri con un contratto a scadenza 30.06.2023 con opzione di prolungamento per un'ulteriore stagione sportiva". Da non perdere Carrarese, è addio con Di Natale Tutte le news di Serie C

