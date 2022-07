Triestina, ufficiale il primo colpo: Ghislandi dall'Atalanta

TRIESTE - La Triestina ha comunicato con una nota sui propri canali social l’ingaggio dall’ Atalanta di Davide Ghislandi . Il terzino, nell'ultima stagione, ha vestito la maglia della Turris , raccogliendo 25 presenze in campionato più una ai playoff nel girone C della serie C.

La nota della Triestina

"U.S. Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Ghislandi. Laterale destro a tutta fascia classe 2001, dopo la trafila nelle giovanili dell’Atalanta (con due scudetti Primavera e due supercoppe nel palmares), ha fatto il suo esordio in pianta stabile in Lega Pro nella passata stagione con la maglia della Turris (26 presenze totali). Le prime parole di Davide Ghislandi, nuovo giocatore dell’Unione: “Una piazza importante, uno stadio fantastico, un progetto con tanti giovani e un mister come Bonatti che dal grande lavoro con i giovani proviene. Sono davvero felicissimo di iniziare questa nuova avventura e pronto a mettermi a disposizione del gruppo”.

Benvenuto a Trieste, Davide!".