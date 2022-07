Feralpisalò, ufficiale: Vecchi rinnova fino al 2024

SALO' - Stefano Vecchi e la Feralpisalò si legano per altri due anni. L'esperto allenatore ha infatti firmato fino al 2024. Lo ha comunicato il club lombardo, con una nota sui propri canali societari.

La nota della Feralpisalò

"Feralpisalò è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Stefano Vecchi fino al 30 giugno 2024. Artefice di un brillante campionato nell’ultima stagione a Salò, l'allenatore verdeblù ha all'attivo 370 panchine tra Pro e campionato Primavera e 46 con i Leoni del Garda con 24 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte, per una media punti in Serie C di 2,65 a partita".