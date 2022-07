Juve U23, ufficiale: Anzolin passa al Wolfsberger

La nota della Juventus

"La carriera di Matteo Anzolin proseguirà nella massima serie austriaca. È ufficiale il suo passaggio al Wolfsberger. Il laterale classe 2000 lascia la Juventus dopo cinque stagioni che l’hanno visto crescere esponenzialmente sotto tutti i punti di vista tra Under 19 e Under 23. Matteo, dal suo arrivo in bianconero dopo l’esperienza nel Settore Giovanile del Vicenza, è cresciuto tanto. Sono state 83 le presenze in Primavera, tra tutte le competizioni. Un bagaglio che gli è servito nel momento del passaggio in Under 23, tra i professionisti. Un passaggio che si è fermato bruscamente prima ancora di iniziare perché il 20 luglio 2020, quando era capitano della Primavera, ha riportato la rottura del legamento crociato durante un allenamento. Matteo, così, ha seguito un lungo percorso di riabilitazione che lo ha tenuto lontano dal campo per tanti mesi, ma quando è tornato ha saputo ritagliarsi il suo spazio anche tra i professionisti. Sono, infatti, 43 le presenze totali in Serie C per il ragazzo nato a Latisana (provincia di Udine), 35 delle quali totalizzate soltanto nell’ultima stagione (2021/22). Anche in Under 23, dunque, ha ricoperto un ruolo importante e sul finale della scorsa annata ha indossato anche la fascia da capitano nei playoff. Un riconoscimento per il lavoro svolto in quest’ultima stagione e per le sue doti di leadership all’interno dello spogliatoio. Ora l’opportunità di giocare nella Bundesliga austriaca. Buona fortuna per il tuo futuro, Matteo!".