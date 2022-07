Il Gubbio scommette su Mbakogu: "Piazza ideale per rilanciarmi"

GUBBIO - Jerry Mbakogu è un nuovo calciatore del Gubbio. Dopo essersi aggregato al ritiro della squadra poco più di una settimana fa, l'ex tra le altre, di Cosenza e Juve Stabia da ieri è ufficialmente un tesserato rossoblù. Ecco le sue prime parole, rilasciate ai canali social del club eugubino: "Ho scelto Gubbio perché può rappresentare per me la piazza ideale dove rilanciarmi. Su questa scelta ha influito anche il mister Braglia, con cui ho lavorato in passato alla Juve Stabia: lui mi conosce ed è un vincente. Il mio obiettivo è fare gol e aiutare la squadra ad andare più in alto possibile in questo campionato. Penso che ci potremo togliere delle belle soddisfazioni".