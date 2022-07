GUBBIO - In casa Gubbio un pezzo da novanta come Danilo Bulevardi, ha prolungato il suo contratto. "L'As Gubbio 1910 -si legge nella nota- comunica di aver rinnovato il contratto di Danilo Bulevardi fino al 30 giugno 2024. La scorsa stagione il centrocampista siciliano ha vestito 35 volte la maglia rossoblù, tra campionato e Coppa Italia, mettendo a segno 5 reti".