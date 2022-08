Serie D, Catania ammesso in sovrannumero

CATANIA - Il Catania ricomincia dall'Interregionale. Il presidente della Figc, d'intesa con quello della Lega Nazionale dilettanti, con una delibera ha ammesso in "sovrannumero al campionato di serie D organizzato dall'Interregionale il club etneo, a condizione che adempia entro il 5 agosto alle prescrizioni previste dal dipartimento per l'iscrizione al campionato. Il Catania, dichiarato fallito nel dicembre scorso mentre giocava in serie C, era stato in esercizio provvisorio fino ad aprile quando il Tribunale lo aveva chiuso, inducendo la Figc alla revoca dall'affiliazione. A fine giugno il Comune ha assegnato il titolo sportivo a Ross Pelligra, imprenditore australiano di origini siciliane.