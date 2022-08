Juve U23, Brambilla: "Avanti così, siamo sulla strada giusta"

TORINO - Massimo Brambilla tecnico dell'Under 23 della Juve, ha commentato ai canali ufficiali del club bianconero, la vittoria nel test di questa mattina contro il Chisola (serie D). Ecco cosa ha detto: "È stata una settimana in cui abbiamo lavorato tanto e dove abbiamo avuto due partite. La prima con la Sanremese in cui abbiamo fatto bene, a mio giudizio, ma siamo stati poco precisi. Oggi, invece, abbiamo giocato un primo tempo di livello. In generale, chiaramente, i giocatori sono un po’ affaticati per il grande carico di lavoro, ma da qui all’inizio del campionato avremo ancora tre settimane di lavoro e due partite con Reggiana e Fiorenzuola che per forza di cose ci porteranno ad alzare il nostro livello. Sono contento per l’atteggiamento e lo spirito che ci stanno mettendo questi ragazzi. Siamo sulla strada giusta".