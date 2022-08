Juve U23, quattro anni di crescita e successi: dalla prima storica ai talenti in prima squadra

TORINO - La Juventus ha celebrato con un Tweet sul proprio canale ufficiale, i 4 anni dalla prima storica partita dell'Under 23, disputata contro il Cuneo (coppa Italia) allo stadio Moccagatta di Alessandria. Un match dove furono i bianconeri di mister Zironelli a trionfare (1-0) grazie ad una rete di Zanimacchia, talento che ora si trova in serie A alla Cremonese. E proprio questo progetto di creare una seconda squadra, per far maturare le proprie risorse e tanti giovani di prospettiva ha dato buoni frutti e attira l'attenzione. L'ultimo in ordine di tempo è Tommaso Mancini, attaccante classe 2004 proveniente dal Vicenza che ha preferito la Vecchia Signora al Milan. Quest'ultimo si dividerà tra Primavera e Under 23 (serie C) e avrà l'occasione di crescere in un ambiente e in un contesto dove la fiducia non mancherà di certo, con l'obiettivo un giorno di esordire e far parte della prima squadra. I vari Fagioli, Miretti, Ranocchia, De Winter, Da Graca, Soulè, Rovella sono solo un esempio tra i giovani, perchè pure un bomber (con qualche anno in più dei citati) come Matteo Brunori, è passato per i colori bianconeri, vincendo una Coppa Italia storica il 27 giugno 2020, nella finale di Cesena contro la Ternana, rilanciando alla grande la sua carriera e le sue ambizioni. Ma da ricordare c'è pure il passaggio del portiere Israel allo Sporting Lisbona, un salto di categoria non indifferente, per un ragazzo che non aveva mai disputato un solo minuto nemmeno in serie B. Insomma, il progetto bianconero continua a gonfie vele e adesso non resta che vedere quello che ci riserverà, in questa nuova ed affascinante stagione.