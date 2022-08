Novara, ufficiale: il nuovo tecnico è Roberto Cevoli

La nota del Novara

"La Società Novara Football Club è lieta di annunciare a giornalisti e tifosi di aver raggiunto l’accordo, fino a giugno 2024, con Roberto Cevoli, quale guida tecnica della prima squadra. Una carriera da calciatore, dove vanta più di 500 presenze tra i professionisti e due promozioni dalla Serie B alla Serie A con le maglie di Modena e Reggiana, allora guidata da Carlo Ancelotti, prima di appendere gli scarpini al chiodo e dedicarsi alla carriera da allenatore. In panchina muove i suoi primi passi a Vicenza dove svolge il ruolo di vice allenatore, esordendo come tecnico a Foligno in Lega Pro. Negli anni si afferma nella categoria, allenando Monza, Reggina, Imolese e Renate, con le quali raggiunge quasi 200 presenze e tre partecipazioni alla fase playoff, l’ultima in ordine di tempo arrivata nella scorsa stagione con i nerazzurri del Renate, dopo aver chiuso il campionato in quarta posizione nel girone A di Serie C. Mister Cevoli svolgerà nel pomeriggio la prima seduta con la squadra. A lui il benvenuto da parte del Club azzurro ed un grosso in bocca al lupo per la nuova avventura sotto la Cupola".