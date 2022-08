Serie C, Canzi non è più l'allenatore della Turris

TORRE DEL GRECO - Salta una panchina in serie C, quando all'inizio del campionato manca ancora una settimana. La decisione viene dal girone C, dove la Turris, compagine di Torre del Greco, ha deciso di sollevare dall'incarico Massimiliano Canzi, tecnico giunto in estate sulla panchina della compagine biancorossa dopo aver ben fatto ad Olbia. Costa caro il precampionato incolore della sua squadra, che dopo avere pareggiato nelle amichevoli con Nocerina e Gelbison e aver perso in casa con il Picerno, ieri sera si è vista superare (1-2) sempre allo stadio Liguori dal San Marzano, formazione che disputerà il prossimo campionato di Eccellenza. La prova deludente della squadra, arrivata per giunta dopo la presentazione ufficiale della rosa che disputerà l'imminente torneo di serie C, ha convinto la dirigenza a optare per l'esonero: "La società - si legge in un comunicato diramato dall'ufficio stampa della Turris - nel ringraziare mister Canzi per il lavoro svolto e nell'augurargli le migliori fortune umane e professionali, è già al lavoro per operare, in tempi brevi, la scelta della nuova guida tecnica della prima squadra". In attesa della nuova scelta, la società ha fatto sapere che gli allenamenti saranno diretti dall'allenatore in seconda, Lorenzo Salvatore.